Cisterna, minoranza assente in consiglio: la dura requisitoria del sindaco Mantini

Un consiglio comunale atipico a Cisterna, disertato dalla gran parte della minoranza, ha destato scalpore tra l’opinione pubblica locale. In merito, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha duramente stigmatizzato l’assenza dei consiglieri nell’ultima seduta del Consiglio comunale:

“I consiglieri di minoranza hanno lamentato che le Conferenze dei Capigruppo vengono convocate il venerdì per il lunedì successivo, eppure se si lavora per il bene della comunità, si lavora tutti i momenti e tutti i giorni. Prima hanno asserito che il Presidente del Consiglio non convoca le Conferenze dei Capigruppo, poi che queste vengono convocate con poco anticipo, ma sono i giorni necessari previsti dal Regolamento che evidentemente i consiglieri di minoranza non hanno ancora letto bene – ha detto il Sindaco di Cisterna – La presenza in Consiglio Comunale deve essere considerata un onore per ogni consigliere comunale, la partecipazione all’attività di quest’Aula è il motivo per cui noi tutti siamo stati eletti: rappresentare le cittadine e i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia con il voto. Le loro assenze, non soltanto quella dell’ultima seduta perché per alcuni tra loro queste si protraggono da più tempo, sono un vero schiaffo alla nostra comunità. Hanno mancato di rispetto all’Istituzione e questo comportamento è da stigmatizzare. Le Istituzioni si onorano e si rispettano: sono stato per 40 anni un uomo delle Istituzioni, al servizio delle Istituzioni e per questo trovo assurdo il loro comportamento”.

I consiglieri di minoranza hanno poi affermato che le argomentazioni fornite come garante dell’Ente dal Segretario Generale, da loro stessi interpellato sulla vicenda della Convocazione dei Capigruppo, sono “giustificazioni arzigogolate” e, anche su questo, Mantini ha voluto chiarire la situazione: “Lo hanno interpellato sulla questione del Cisterna Calcio poi quando non è piaciuta loro la risposta, hanno parlato di “giustificazioni arzigogolate”. In maniera del tutto strumentale hanno accusato il Presidente del Consiglio di non aver convocato una Conferenza dei Capigruppo per il Cisterna Calcio, argomento che non era ascritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e che dunque non era di pertinenza della Conferenza dei Capigruppo convocata dal Presidente Mancini”.

L’ultimo punto della dura requisitoria del sindaco ha toccato la situazione relativa alle comunicazioni in Consiglio comunale, trattando l’imminente avvio dei lavori per la Casa della Comunità nel quartiere San Valentino, come riferito dal Direttore del Distretto sociosanitario LT1: “Sarebbe stato importante dare questo annuncio alla presenza del consigliere regionale Sambucci che avrebbe potuto sin da subito attivarsi con il Presidente della Regione, che ha la delega alla Sanità, affinché questa struttura sia riempita al più presto di contenuto, ovvero di personale sanitario, sociosanitario e assistenziale che andrà ad offrire le prestazioni alla nostra comunità”.