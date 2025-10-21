Cisterna, mistero sull’uomo mascherato: paura e indagini in città

Sta destando forte curiosità e timore la vicenda dell’uomo mascherato che, secondo quanto riportato da numerosi cittadini, si aggirerebbe a Cisterna di Latina spaventando passanti e ragazzi.

A rilanciare la notizia è stata la pagina “Scambiaffari”, che nel gruppo Facebook “Sei di Cisterna se” ha raccolto diverse testimonianze e commenti. Numerosi utenti riferiscono di avvistamenti in parchi e quartieri residenziali, mentre altri ipotizzano si tratti solo di uno scherzo in vista di Halloween.

La situazione, tuttavia, richiama alla mente un episodio risalente al 28 ottobre 2024, quando ad Aprilia un uomo mascherato aggredì con un’ascia una persona ferma a un distributore di benzina, facendo poi perdere le proprie tracce.

In queste ore i Carabinieri di Cisterna stanno svolgendo verifiche per accertare la veridicità delle segnalazioni, in coordinamento con la Polizia Locale, che ha avviato il controllo delle telecamere pubbliche di videosorveglianza per individuare eventuali movimenti sospetti.