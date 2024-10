Cisterna, muore a un mese dall’incidente sul lavoro: disposta l’autopsia

Un mese dopo l’incidente sul lavoro, Santino Sibilia, un 65enne di Cisterna di Latina, è deceduto il 7 ottobre scorso. L’uomo, che a settembre aveva subito un’emorragia interna in seguito a un incidente sul luogo di lavoro, era stato ricoverato in ospedale. Nonostante i medici avessero notato un miglioramento delle sue condizioni, tanto da permetterne le dimissioni dopo un paio di settimane, Sibilia si è nuovamente sentito male circa una settimana fa e non è riuscito a superare il malessere.

La Procura di Latina ha deciso di disporre l’autopsia sulla salma per chiarire se ci sia un collegamento diretto tra la morte e l’incidente avvenuto sul lavoro il mese precedente.

L’esame autoptico è stato eseguito su indicazione del pubblico ministero Simona Gentile, mentre i funerali dell’uomo si terranno domani, 14 ottobre, presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna di Latina.