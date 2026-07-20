Cisterna, nasce l’Area dei Moderati: Fazzone e Durigon sostengono il progetto verso il 2027

Non la presentazione di un candidato sindaco né la definizione di alleanze elettorali, ma l’avvio di un percorso politico che punta a costruire una proposta amministrativa condivisa per il futuro di Cisterna. È questo il messaggio lanciato durante l’incontro ospitato nella sala Tullio Levi Civita, dove è stata presentata ufficialmente l’Area dei Moderati.

All’iniziativa hanno preso parte il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, e il sottosegretario Claudio Durigon, esponente di riferimento della Lega nel Lazio, che hanno espresso il loro sostegno a un progetto nato sul territorio e basato sul confronto tra forze politiche, liste civiche e società civile.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un laboratorio politico fondato su dialogo, responsabilità e competenza amministrativa, capace di elaborare un programma condiviso in vista delle elezioni comunali del 2027.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Alberto Filippi per Forza Italia, Fabio Di Mambro per l’area civica vicina alla Lega, Emanuela Pagnanelli in rappresentanza della lista civica legata al consigliere Marco Squicquaro e Pio Claudio Massaroni per l’area degli ex socialisti. Al centro dei vari interventi temi come sviluppo del territorio, infrastrutture, sicurezza, scuola, cultura e politiche giovanili.

Significativa anche la partecipazione di imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il consigliere regionale Angelo Tripodi, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Nei prossimi mesi l’Area dei Moderati avvierà una serie di confronti con associazioni, categorie economiche, professionisti e cittadini per arrivare alla definizione di una proposta amministrativa condivisa. Solo al termine di questo percorso saranno assunte le decisioni politiche in vista dell’appuntamento elettorale del 2027.