Cisterna, nasconde la droga in una casa disabitata: denunciato 56enne

Un secchio con circa 2kg di marijuana e 13 buste contenenti complessivamente altri 500gr sempre della stessa sostanza. E’ ciò che i carabinieri della stazione di Cisterna hanno trovato in un’abitazione disabitata del posto. Le indagini sono nate a seguito di una segnalazione pervenuta dal proprietario dell’immobile, disabitato da diversi anni, dove lo stesso aveva dichiarato di avere rinvenuto delle buste che probabilmente contenevano della sostanza stupefacente.

Giunti sul posto i carabinieri hanno effettuato un’ispezione ritrovano la marijuana oltre a vario materiale utilizzato riconducibile all’attività di spaccio. Nell’impossibilità di risalire al detentore della droga, i militari hanno avviato le prime indagine con le quali sono riusciti a risalire ad un 56enne di Latina. E’ stato proprio quest’ultimo a confermare il fatto, una volta sentito dai carabinieri.

Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la droga è stata sequestrata e inviata ai Ris di Roma per le analisi qualitative e quantitative.