Cisterna, nel weekend il Raduno regionale dei Bersaglieri

Cisterna si prepara ad accogliere sabato 18 e domenica 19 aprile il Raduno regionale dei Bersaglieri del Lazio 2026, organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri. L’evento porterà in città centinaia di appartenenti al corpo dell’Esercito italiano da tutto il Lazio.

Il programma prenderà il via sabato alle 18 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, in piazza XIX Marzo, seguita alle 19.30 dal concerto della fanfara di Guidonia Montecelio nell’aula consiliare del Comune.

Domenica la giornata clou: alle 9.15 l’alzabandiera in piazza Amedeo di Savoia, poi la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Alle 10 l’ammassamento in piazza del Bersagliere e un’ulteriore cerimonia commemorativa, prima della sfilata per le vie del centro, con il passaggio delle fanfare lungo le principali strade fino a piazza XIX Marzo.

Chiusura con il concerto finale delle fanfare.

“Per Cisterna è un privilegio e un onore ospitare questo evento”, fanno sapere dall’amministrazione, sottolineando il valore dell’iniziativa come momento di incontro per tutte le sezioni regionali dell’associazione.