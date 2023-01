Cisterna, niente voto per FdI e Lega: l’intervento di Aura Contarino

Le parole della Consigliera del Partito Democratico di Cisterna Aura Contarino, riguardo l’accaduto durante l’ultimo consiglio comunale:

“Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo assistito ad un comportamento davvero surreale che però fa capire lo stato di totale confusione in cui si trova l’opposizione”.

“Nel corso della votazione sull’adesione o meno del Comune di Cisterna ad un provvedimento varato dal governo Meloni sullo stralcio delle cartelle esattoriali, i consiglieri dei due partiti di opposizione che in teoria dovrebbero sostenere questo governo, non hanno votato a favore. Fdi si è astenuta mentre Di Cori, unico rappresentante della Lega, ha abbandonato la seduta e non ha votato”.

“Noi abbiamo deciso di non aderire per non creare disparità e ingiustizie fra i contribuenti, siamo contrari a questo provvedimento e siamo stati coerenti. Ma la destra? A Roma fanno una cosa e sul territorio ne fanno un’altra? Dicono di voler andare in regione a difendere gli interessi di Cisterna ma se le premesse sono queste forse è meglio se restano a casa”