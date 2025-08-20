Cisterna, nuova disinfestazione contro le zanzare nella notte tra il 21 e il 22 agosto

Prosegue la campagna di prevenzione contro il virus West Nile. Il Comune ha programmato un nuovo intervento di disinfestazione, in calendario per la notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto. L’operazione, di tipo adulticida con nebulizzatore, inizierà alle ore 23:00 e terminerà alle 04:00 del mattino successivo.

Saranno diverse le aree coinvolte: il cimitero comunale, Castel Ginnetti, Franceschetti, la stazione ferroviaria, l’area naturale di Filetto, via Bernini, via Machiavelli, il quartiere San Valentino, via Nettuno, via Fermi con la Residenza del Gallo e via Giovanni XXIII.

Il Comune raccomanda ai residenti delle zone interessate di adottare alcune precauzioni: evitare di lasciare all’aperto alimenti e indumenti, chiudere porte e finestre, mettere al riparo giochi e oggetti nei cortili, e prestare particolare attenzione agli animali proteggendo ricoveri e abbeveratoi.

Si tratta di un nuovo passaggio del piano straordinario varato dall’Amministrazione comunale per contenere la diffusione del West Nile e garantire la sicurezza della cittadinanza.