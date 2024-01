Cisterna, nuovi spazi e restyling: oltre 20mila euro per la Biblioteca Marsella

Un luogo sempre più accogliente, comodo, moderno e a misura di utenza. Così la Biblioteca “Adriana Marsella” di Cisterna di Latina si prepara ad ampliare gli spazi lettura e i servizi, grazie ad un contributo regionale di 22mila euro, per mezzo dell’avviso pubblico destinato a biblioteche, musei e archivi accreditati per l’acquisto di beni ed attrezzature e per l’ammodernamento delle strutture culturali.

Le risorse saranno destinate alla crescita della conoscenza, della conservazione, dell’accessibilità, dell’inclusività e della diffusione del patrimonio culturale, attraverso due specifiche linee di intervento individuate dall’avviso pubblico.

Entrambi gli interventi mirano, dunque, al potenziamento della biblioteca comunale affinché diventi uno spazio ancora più accogliente e comodo, dedicato e pensato agli utenti e alla collettività.

La Biblioteca “A. Marsella”, recentemente inaugurata, con spazi polivalenti destinati ad accogliere ed ospitare specifici target e servizi, è anche dotata di ambienti interamente dedicati alla lettura, attualmente situati al piano terra. Per mezzo dei fondi regionali si punta ora ad estendere il numero delle postazioni per la lettura, creando, dunque, ulteriori spazi all’interno della struttura, che potranno essere collocati lungo gli ambienti che collegano le diverse aree, anche grazie al supporto di una nuova segnaletica destinata ad orientare, informare e accompagnare l’utenza in un’esperienza democratica, sensoriale, semplice efficace e costruttiva.

Le due misure, per le quali è stato richiesto il contributo, hanno l’intento di dare seguito ad una sempre più consistente opera di valorizzazione, riqualificazione e ridefinizione funzionale della Biblioteca comunale.

“Gli interventi che saranno realizzati, grazie al contributo regionale – dichiarano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato – mirano alla costruzione di un luogo sempre più inclusivo, democratico, per la condivisione di idee, la sperimentazione culturale e la promozione della lettura, indirizzata a tutti i cittadini e ai numerosi utenti della biblioteca”.