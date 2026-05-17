Cisterna: oltre 400 giovani musicisti da tutta Italia per il concorso “Perle Sonore”

Tutto pronto per il via alla seconda edizione del concorso nazionale musicale “Perle Sonore”. Da mercoledì 20 a sabato 23 maggio, la città di Cisterna di Latina e l’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” si trasformeranno nella capitale della musica giovanile, accogliendo oltre 400 giovani musicisti provenienti da ogni angolo d’Italia.

L’evento è organizzato dall’I.C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” e dall’Associazione “Allegro con brio”, in stretta collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina.

Dopo la prima edizione svoltasi online durante il difficile periodo della pandemia, il concorso approda finalmente per la prima volta in presenza. Il richiamo è stato straordinario: tra solisti, orchestre, cori ed ensemble, l’affluenza ha superato ogni aspettativa. Scuole e talenti arriveranno da Lazio, Sicilia, Calabria, Liguria, Marche, Umbria e Campania.

Il boom di adesioni è stato tale da spingere gli organizzatori a rivedere il calendario, aggiungendo la giornata di mercoledì 20 maggio alle tre inizialmente previste (dal 21 al 23 maggio), così da garantire a tutti i partecipanti lo spazio e il tempo per esibirsi in questa importante occasione di confronto.

Per gestire l’alto numero di esibizioni, la macchina organizzativa ha previsto due commissioni esaminatrici che lavoreranno in parallelo in due luoghi simbolo della comunità:

La Sala Consiliare del Comune di Cisterna di Latina;

L’Auditorium “Damiano Malvi” presso la Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”.

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Nunzia Malizia, ha commentato con entusiasmo l’imminente inizio della manifestazione:

“La città risuonerà di splendida musica, di giovani e di tanta passione per quest’arte straordinaria, di cui Cisterna vuole essere espressione e promotrice”.