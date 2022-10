Cisterna, Ottobre Rosa: il libro in memoria di Romina Trenta

Per il mese della prevenzione per la salute della donna “Ottobre Rosa 2022”, domani 28 ottobre sarà presentato nella Sala delle Statue del Palazzo Comunale di Cisterna di Latina alle ore 18, il libro “Con le braccia larghe. Romina Trenta, appunti a margine di una vita”.

Libro scritto a 4 mani da Vladimyr Martelli e Raffaella Feraco, rispettivamente compagno e amica -giornalista di Romina, edito da Sintagma.

Il libro è stato voluto dall’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Velletri che, dopo la prematura scomparsa – avvenuta il 2 gennaio 2022 a causa di una forma acuta di leucemia – dell’assessora al Bilancio, Cultura e Pari Opportunità del Comune di Velletri, Romina Trenta, ha voluto che non si disperdessero le parole, le immagini, i pensieri che sono stati pubblicati in suo ricordo.

Da qui l’idea di raccoglierli e conservarli in un libro affinché la passione e l’impegno di Romina sui temi dei diritti delle donne, sulle campagne per la prevenzione della loro salute, le iniziative e progetti culturali, il confronto politico non gridato ma gentile, possano essere di esempio e modello per il futuro.

Il ricavato del libro verrà interamente devoluto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) di Roma.