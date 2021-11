Cisterna: padre e figlio rubano gasolio da un tir, denunciati

Gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna hanno denunciato due cittadini rumeni, padre e figlio rispettivamente di 45 e 22 anni, per aver sottratto alcune decine di litri di gasolio da un TIR parcheggiato in zona Olmobello.

L’attività di pattugliamento nel borgo, incrementata proprio a seguito di alcuni furti di carburante e nelle abitazioni, ha sortito così i suoi effetti positivi quando gli agenti della volante notavano due uomini a bordo della propria vettura, affiancati ad un autoarticolato e che, alla vista degli agenti, assumevano un atteggiamento che destava sospetto.

Dubbi che divenivano certezza durante il controllo che consentiva di rinvenire a bordo del veicolo usato dai due, occultate nel bagagliaio, alcune taniche contenenti decine di litri di gasolio ed un tubo da travaso.

Il proprietario del TIR, immediatamente rintracciato e avvertito, verificava tramite i fogli di viaggio e di rifornimento un ammanco equivalente al contenuto dei recipienti detenuti dai due uomini.

Questi ultimi venivano pertanto accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito ed in particolare per verificarne, dopo gli accertamenti dattiloscopici ad opera della Polizia Scientifica, il coinvolgimento in recenti eventi criminali analoghi, mentre il carburante veniva immediatamente restituito all’autotrasportatore.