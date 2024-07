Cisterna, pakistano semina il panico nel bus e aggredisce i Carabinieri: denunciato

In via Provinciale per Latina, a Cisterna, questa mattina, è stato segnalato un soggetto straniero in evidente stato di ubriachezza che stava creando problemi a bordo di un autobus di linea.

I Carabinieri hanno preso contatto con gli addetti al controllo dei titoli di viaggio, i quali hanno riferito che un ragazzo straniero, privo di biglietto e in stato di alterazione alcolica, aveva iniziato a inveire, causando l’interruzione del servizio pubblico. Il giovane ha aggredito uno dei controllori con una bottiglia di birra, colpendolo con calci, strappandogli il badge e danneggiando il POS per i pagamenti.

Successivamente, il ragazzo si è allontanato lanciando un borsone contro un’auto in transito, danneggiandone la parte anteriore sinistra. I militari, con l’ausilio di una pattuglia del commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina, hanno rintracciato il cittadino straniero, che si è mostrato poco collaborativo e aggressivo.

Il giovane, privo di documenti, è stato identificato come un cittadino pakistano classe 1998 senza fissa dimora. È stato portato al Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina e denunciato in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento, resistenza a un pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Dopo aver appreso di essere destinatario di un’ordine di espulsione, il 26enne è diventato aggressivo e ha colpito i due militari operanti, che hanno necessitato di cure presso il nosocomio Icot di Latina. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto territoriale Carabinieri di Aprilia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.