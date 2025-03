Cisterna, paura in campagna: ubriaco molesta tre donne al lavoro

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nella periferia agricola di Cisterna dove tre donne, al lavoro nei campi adiacenti alle loro abitazioni, si sono trovate faccia a faccia con un uomo visibilmente alterato dall’alcol. L’individuo, in italiano stentato, ha cercato di giustificare la sua presenza vicino alla loro abitazione, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Latina Oggi, la più anziana delle tre ha cercato di mantenere la calma e di allontanarlo dall’ingresso della casa, ma l’uomo, per nulla intenzionato ad andarsene, ha iniziato a vagare tra le piantagioni di kiwi, nascondendosi e riapparendo più volte. Quando le altre due donne sono intervenute in aiuto, l’aggressore ha cominciato ad innervosirsi e a spintonare una delle proprietarie.

La situazione è stata risolta grazie alla prontezza di una vicina intervenuta in aiuto delle donne, in grado di distrarre l’uomo mentre venivano allertate le forze di Polizia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno calmato e allontanato l’individuo, riportando la tranquillità.