Cisterna, Pd unito: “Piena fiducia: compatti col sindaco Mantini”

Il gruppo consigliare del Partito Democratico di Cisterna in una nota ufficiale emessa oggi conferma piena fiducia al sindaco della città, Valentino Mantini: “Non c’è dubbio. Il Partito Democratico, Consiglieri, Assessori e Segretaria, ribadisce la totale fiducia nell’operato del Sindaco Valentino Mantini lasciando da una parte la acredine che fuoriesce da posizioni personalistiche e particolaristiche. Valentino Mantini rappresenta per noi democratici il Sindaco migliore che la Città potesse avere; una figura di personalità, capacità e moralità indiscutibile, con il quale condividere un percorso chiaro e a totale servizio dei Cittadini e della Città. A rafforzare quanto dichiariamo i tanti lavori che questa amministrazione sta portando avanti, in una logica di programmazione definita, con molta fatica e coraggio, possibile grazie alla totale dedizione del Sindaco che mai chiude le sue porte ad ogni singola richiesta di bisogno. La sua esperienza ci fa sentire sicuri dell’operato amministrativo e politico e pensiamo che debba continuare a portare avanti con forza il Programma Elettorale che tutti abbiamo sottoscritto. Motivo per cui come delegati del Partito Democratico, Assessori e Consiglieri, rimettiamo in mano al Sindaco le deleghe che ci ha conferito ad inizio mandato. A lui la nostra totale e cieca fiducia, certi di ripartire con più forza in vista di una seconda parte di mandato che ancora dobbiamo fare, sempre con il massimo impegno, come avevamo concordato all’inizio di questa bella avventura in nome della nostra città”.