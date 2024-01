Cisterna piange Suor Flora, investita e uccisa da un’auto a Roma

E’ sgomento e cordoglio a Cisterna per la morte di Suor Flora De Guglielmo, investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali di via Merolana in pieno centro a Roma. La donna, molto conosciuta nella comunità religiosa di Cisterna, dopo i soccorsi era stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni, poi nel tardo pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Era partita da Cisterna la mattina stessa per effettuare alcune commissioni nella Capitale, poi l’investimento mortale che gli ha portato via quella che è stata una vita dedicata all’aiuto incondizionato verso il prossimo.

Un messaggio di cordoglio è arrivato dal sindaco Valentino Mantini che ha voluto ricordarla con queste parole:

“La nostra comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di Suor Flora De Guglielmo, della scuola Maria De Mattias di Cisterna. Siamo profondamente addolorati. La conoscevo approfonditamente e in tante occasioni ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lei.

Suor Flora aveva il cuore spalancato per tutti: il senso della sua esistenza è stato quello di essere un dono costante, amorevole, gioioso e disinteressato per chiunque.

È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una “madre attenta”, presente e sensibile, sempre dedita all’ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti. Alle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo della nostra comunità va l’abbraccio e la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale”.