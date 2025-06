Cisterna piange Thomas Castellucci, il 19enne morto nell’incidente

Aveva solo 19 anni Thomas Castellucci, il ragazzo che ha perso la vita all’alba ieri in un tragico incidente stradale su via Nettuno, a Cisterna di Latina. La sua auto, una Citroën C3, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi prima contro una quercia e poi contro il muro di una casa. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Thomas era un volto conosciuto e amato in città. Figlio di Angelo Castellucci, diacono della chiesa di San Francesco, era un ragazzo solare, educato, con la passione per i motori e tanti sogni ancora da realizzare. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera comunità, lasciando attoniti amici, parenti e conoscenti.

In queste ore, decine di messaggi affollano i social: chi lo ha conosciuto parla di un giovane sempre disponibile, rispettoso, con il sorriso facile e un grande cuore.

Le indagini proseguono per fare chiarezza sulle cause dell’incidente, ma il dolore ha già preso il sopravvento. Thomas, con la sua energia e la sua semplicità, ha lasciato un vuoto enorme.