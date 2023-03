Cisterna, ponte via Moscarello: dopo tanta attesa iniziano i lavori

Dopo circa 2 anni di attesa sono iniziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Moscarello, strada che collega i comuni di Cisterna e Latina.

L’intervento si è reso necessario a seguito di un intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina che, nell’agosto 2021, ne aveva disposto la chiusura al traffico.

Il contributo di 181.179,50 euro, è stato concesso a favore del Comune di Cisterna di Latina, grazie ai fondi del PNRR. Successivamente è stato formalizzato specifico protocollo di intesa tra il Comune di Cisterna di Latina ed il Comune di Latina, dove quest’ultimo si è impegnato ad una compartecipazione delle spese per un importo di 25.000,00 euro e ad opera conclusa, in quota parte, alle attività manutentive.

Si tratta di un intervento di manutenzione e consolidamento con l’eliminazione dei problemi di corrosione delle armature e di rinforzo dei muri di raccordo affinché il ponte possa ritornare alla sua regolare funzionalità e sicurezza.

“Oltre due anni di chiusura del ponte con conseguenti rilevanti disservizi e criticità per il traffico veicolare, non solo agli abitanti locali ma a tutto il circondario essendosi verificato in concomitanza con la chiusura di un altro ponte di una strada provinciale vicina – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -.

Già in campagna elettorale incontrammo i residenti e prendemmo l’impegno di attivarci immediatamente e così, attraverso un accordo di programma con il Comune di Latina, grazie alla progettazione dei nostri uffici tecnici, siamo riusciti a ottenere il finanziamento e ad accelerare l’iter di affidamento dei lavori. Salvo imprevisti, entro l’estate il ponte tornerà ad essere transitabile e finalmente sicuro”.