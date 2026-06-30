Cisterna porta a casa settemila euro dal 10eLotto

A Cisterna di Latina arriva una vincita al 10eLotto, che porta la città pontina tra i centri fortunati delle ultime estrazioni.

Nelle giocate di venerdì 26 e sabato 27 giugno, come riportato da Agipronews, un giocatore di Cisterna ha centrato un 7 Oro da 6mila euro. Il colpo rientra nel quadro delle quattro vincite realizzate nel Lazio, per un totale complessivo di 42mila euro.

La vincita di Cisterna si inserisce in un concorso particolarmente ricco per la regione, che ha visto premi distribuiti anche a Roma e Guidonia Montecelio, mentre a livello nazionale il 10eLotto ha registrato premi per 11,5 milioni di euro nell’ultimo concorso, per un totale di circa 1,9 miliardi da inizio anno.