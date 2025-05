Cisterna, portava droga e armi in un borsone: arrestato

Droga e armi occultate in un borsone. Accade a Cisterna, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione illegali di due pistole e 21 grammi di pasta di cocaina.

Durante i consueti controlli, i poliziotti hanno notato l’uomo alla guida di un’autovettura e, riconoscendolo come soggetto pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di fermarlo per un controllo identificativo. Il tanto nervosismo che il soggetto sembrava mostrare, ha portato gli agenti ad approfondire i controlli sulla vettura, rinvenendo il borsone incriminato, stipato nel retro della vettura.

All’interno dello stesso, i poliziotti hanno rinvenuto una calibro 9 marca Beretta priva di matricola e completa di caricatore, vuoto al momento del controllo. Una pistola semi-automatica priva di matricola, anche questa con caricatore inserito vuoto e una Rivoltella con calcio in legno con evidenti segni di usura;

Nella borsa era presente anche il munizionanamento, in particolare 129 cartucce calibro 7,65, 89 cartucce calibro 9X21 e 34 cartucce calibro 9×17.

Oltre alle armi, l’uomo portava in auto anche droga, presumibilmente destinata allo spaccio. Sono infatti stati trovati circa 21 grammi di pasta di cocaina, 4 bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento. L’arrestato aveva con sé anche denaro contante per un ammontare di circa 1300 euro, in banconote di piccolo taglio.