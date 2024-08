Cisterna, primo “addio” ai cassonetti: parte bene la differenziata

A Cisterna sono stati rimossi i cassonetti metallici e i rifiuti ed è partita ufficialmente la raccolta differenziata in via Roma e via San Tommaso D’Aquino. L’addio ai cassonetti proseguirà il 23 agosto su via Santa Teresa e 26 agosto su via Santa Chiara.

Entra dunque nella sua piena operatività il nuovo step di ampliamento e potenziamento della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti voluta dall’Amministrazione e attuata per tramite dell’azienda speciale Cisterna Ambiente.

Un cambio di passo, come recita la campagna di informazione avviata lo scorso luglio, per sensibilizzare la cittadinanza ad una raccolta differenziata più puntuale e corretta, oltre che un potenziamento del servizio nelle aree condominiali.

Ma alla campagna di sensibilizzazione in corso attraverso la consegna di nuovi mastelli e contenitori, la distribuzione di opuscoli informativi e del nuovo calendario della raccolta, la messa online di un nuovo sito internet, pagine social, app e cartellonistica, si affiancherà anche un più serrato servizio di vigilanza e controllo.

Fino allo scorso 20 agosto, sono state 48 le violazioni accertate dalla Polizia Locale di Cisterna e altrettante le sanzioni che hanno riguardato cittadini di Cisterna ma anche di altri comuni più o meno vicini.

«Ringrazio gli operatori della Cisterna Ambiente per il grande lavoro organizzativo svolto nel partire con il nuovo sistema di raccolta differenziata estendendola progressivamente anche in nuove aree della città – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Ambiente Pasquale Del Prete – . L’invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di aiutarci a rendere, con spirito di appartenenza, una città sempre più decorosa».