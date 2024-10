Cisterna pronta per la Corsa dei Quartieri, sabato alle 17.30 lo start

È stata presentata, nell’aula consiliare del Comune di Cisterna, la terza edizione della Corsa dei Quartieri, la manifestazione podistica che vedrà cimentarsi sabato prossimo 5 ottobre (alle 17:30) dieci squadre in rappresentanza dei quartieri di Cisterna.

“Il senso di comunità e appartenenza, la Corsa dei Quartieri sta diventando un appuntamento che stimola proprio questo e mi sto rendendo conto che tutti i partecipanti hanno dimostrato una forte volontà di integrarsi e conoscersi tra di loro – ha spiegato Valentino Mantini, sindaco di Cisterna –. Siamo orgogliosi di questa competizione aperta a tutti e mi auguro che venga vissuta con grande partecipazione e coinvolgimento anche da tutti i cittadini che assisteranno all’evento”. – ha spiegato Valentino Mantini, sindaco di Cisterna –. Siamo orgogliosi di questa competizione aperta a tutti e mi auguro che venga vissuta con grande partecipazione e coinvolgimento anche da tutti i cittadini che assisteranno all’evento”.

Cisterna Vecchia, che è la squadra che ha vinto l’ultima edizione, ha riconsegnato il trofeo nelle mani del Sindaco di Cisterna in occasione della presentazione dell’evento di ieri moderata dal giornalista Giuseppe Baratta.

“Con questo appuntamento e grazie allo sport, il cuore della città e le sue periferie rinsaldano in maniera evidente il loro legame: ciascuna non potrebbe esistere senza l’altra ed è bello che ci siano questi momenti per ribadirlo – ha aggiunto Katia Capasso, assessora allo sport del Comune di Cisterna –. Insieme ai quartieri in gara ci saranno anche gli atleti speciali di Mondo Disabili Future che sono il segno tangibile di come questo appuntamento possa creare aggregazione ma anche inclusione”.

“L’appuntamento di Cisterna nasce da un’idea dell’Osservatorio e qui siamo alla terza edizione, segno che sta entrando nella tradizione di questo territorio – ha chiarito Gianluca Marchionne, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo -. Si tratta di una gara a staffetta e sarà molto divertente da seguire con i quartieri di Cisterna rappresentati: nella prima edizione ha vinto il quartiere Franceschetti e, nell’ultima edizione, Cisterna Vecchia”.

L’appuntamento è fissato su Corso della Repubblica dove verrà allestito un anello di 500 metri, chiuso al traffico veicolare per la durata della staffetta, e ciascun atleta lo ripeterà due volte percorrendo così la distanza di mille metri ciascuno.

Tutte le squadre in gara: Mondo Disabili Future, Borgo Flora, Cisterna Vecchia, Collina dei Pini, Doganella di Ninfa, Franceschetti, Le Castella, Marconi, Prato Cesarino, San Valentino.

Sponsor dell’evento sono Athena Sport, Opes Latina e Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo.