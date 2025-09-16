Cisterna, raccolta record all’isola ecologica mobile

Grande partecipazione e numeri importanti per la giornata ecologica organizzata da Cisterna Ambiente sabato 6 settembre nell’area mercato di viale delle Province. L’iniziativa ha permesso di smaltire correttamente ingombranti, sfalci, apparecchiature elettroniche e altri materiali, registrando un afflusso di cittadini ben oltre le aspettative.

Nel corso della mattinata sono stati riempiti tre cassoni da 8 metri cubi di rifiuti ingombranti, due cassoni da 8 metri cubi di sfalci e potature, un cassone da 8 metri cubi di Raee, due cassonetti da 1.100 litri di indumenti usati, due da 120 litri di olio esausto e un cassonetto da 1.100 litri di vernici.

Soddisfatti i vertici dell’amministrazione comunale: «I risultati dell’isola ecologica – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’ambiente Lino Del Prete – confermano che il sistema di raccolta differenziata avviato sul territorio sta funzionando. Le buone pratiche dei cittadini sono decisive per la riuscita della gestione dei rifiuti. Il raggiungimento del 70% di differenziata è un traguardo storico, che ci conferma sulla strada giusta».

Il Comune ricorda inoltre il riconoscimento ottenuto come Comune Riciclone per i risultati nella raccolta della carta, a riprova dell’impegno sul fronte ambientale.

Il prossimo appuntamento con l’isola ecologica mobile è fissato per lunedì 29 settembre, dalle 8 alle 12, in piazzale Nenni a San Valentino.