Cisterna, raddoppia quest’anno la Fiera dell’Ascensione

Novità a Cisterna per quanto riguarda la Fiera dell’Ascensione, quest’anno la tradizionale manifestazione si svolgerà nell’arco di due settimane.

Infatti domenica 12 maggio, come da delibera n.51 di Giunta comunale il 4 aprile scorso, si svolgerà nel centro della città con la fiera commerciale di merce varia lungo le vie e piazze centrali.

Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgerà la Rievocazione storica della fiera all’interno dell’area verde de Il Filetto, e che anche qui prevede un’area espositiva con stand tipici, per i quali è stata pubblicata la manifestazione di interesse lo scorso 23 aprile.

Dunque due manifestazioni per valorizzare anche al meglio sia la fiera commerciale, che è un’occasione importante anche per le attività in sede fissa del centro cittadino, sia la rievocazione con tutte le attività connesse, inclusa la valorizzazione dell’area de Il Filetto.