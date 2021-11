Cisterna, Reddito di Cittadinanza terminato, prestano la loro opera per la città come volontari

Concluso il progetto di Reddito di Cittadinanza, prestano la loro opera per la città come volontari, e per questo il Sindaco Mantini li ringrazia e si congratula.

I signori Maurizio Sorge e Giorgio Onorini sono cittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) . Tali progetti prevedono un impegno di 8 ore settimanali in attività quali pulizia e manutenzione degli spazi urbani, supporto alle attività della biblioteca ed alle attività culturali organizzate dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Cisterna di Latina ha finora inserito circa 30 cittadini nelle attività previste dai PUC e, nella maggior parte dei casi, il loro contributo è stato veramente meritevole.

Sorge e Onorini si sono tuttavia particolarmente distinti in quanto non hanno solo svolto con impegno le attività previste dalle loro progettualità ma, una volta concluso il periodo minimo previsto, si sono offerti di proseguire nell’attività di servizio civico alla quale erano stati assegnati, non più per obbligo bensì a titolo volontario.

Onorini sta quindi continuando a svolgere mansioni di uscierato presso la sede dei Servizi sociali; Sorge si sta invece distinguendo in maniera particolare nel servizio di pulizia e manutenzione dell’area di accesso all’UCPC nel quartiere San Valentino, servizio svolto con dedizione, disponibilità ed impegno.

A fronte dell’elevato senso civico dimostrato da questi cittadini, il sindaco Valentino Mantini li ha voluti ricevere per conferire loro un encomio ufficiale a nome della cittadinanza.