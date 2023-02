Cisterna, regionali: Sambucci e la Lax chiudono la campagna elettorale

“E’ tempo di valere per la nostra provincia e la nostra regione”.

E’ questo lo slogan scelto dai candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio regionale, Vittorio Sambucci e Valentina Lax, per la chiusura della loro campagna elettorale. I due candidati terranno un evento congiunto domani pomeriggio, alle ore 18,30, presso il ristorante Il Capanno, in via Mediana a Cisterna.

Intervengono all’incontro diversi esponenti locali e nazionali di Fratelli d’Italia. Saranno presenti: l’europarlamentare Nicola Procaccini, i senatori Nicola Calandrini e Giorgio Salvitti e i deputati Chiara Colosimo e Luca Sbardella.

Previsto un messaggio del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Dopo i saluti e gli interventi spazio alla convivialità