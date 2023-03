Cisterna, resta incastrato nel tornio. Operaio perde un dito

Ancora un incidente sul posto di lavoro ieri in provincia di Latina. Nell’azienda Jolly Drive di Cisterna, specializzata in costruzione di materiali per imbarcazioni sportive, un uomo di 60 anni ha subito l’amputazione di un dito in seguito ad un incidente con il tornio. L’esperto operaio è rimasto incastrato con tre dita , per cause da definire, nel mezzo su cui stava lavorando. Immediato il soccorso con l’eliambulanza che lo ha trasportato al San Camillo dove è stato operato. I sanitari sono riusciti purtroppo a salvare soltanto due dita su tre.