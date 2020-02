Cisterna, restyling di piazza Caetani in tempi record

Sono terminati prima della scadenza contrattuale i lavori di rifacimento di piazza Caetani a Cisterna, restituendo bellezza e prestigio all’antico luogo di accesso al borgo medievale e al palazzo della nobile casata.

Riaprirà al transito veicolare questo fine settimana ripagando il disagio di questi giorni con una perfetta e

Restaurata la pavimentazione originale; i lavori hanno anche interessato la regimentazione delle acque e un ripristino a quota dei chiusini. Si è trattato di un vero e proprio intervento di recupero e restauro degli originali sampietrini presenti nella piazza. Questi, infatti, sono stati prima asportati e, una volta ripristinato e consolidato il fondo, ricollocati al loro posto per perpetrare la loro secolare storia che ha visto transitare su di essi dalle carrozze trainate dai cavalli alle odierne autovetture.

E, dopo il divieto dei giorni scorsi proprio per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, da questo fine settimana le vetture potranno tornare a circolare regolarmente.

“Cisterna si riappropria di uno spazio a cui è legata storicamente ed affettivamente – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Sambucci – per ritrovarla più funzionale e bella. Ringrazio il Servizio Progettazione e Lavori Pubblici per l’impegno e l’attenzione prestata, la ditta esecutrice dei lavori per la serietà e competenza dimostrata, inoltre i residenti, gli operatori commerciali ambulanti e in sede fissa che hanno collaborato con noi al fine di limitare quanto più possibile il disagio”.

