La Prefettura di Latina, infatti, ha comunicato che domattina è previsto l’intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per la rimozione del proiettile da mortaio inesploso ritrovato nel cimitero di Cisterna.

L’ordigno è riaffiorato durante i lavori di scavo che il Comune stava effettuando per la riparazione di una perdita dalla condotta idrica, a poca profondità dalla pavimentazione in asfalto, in una zona centrale del cimitero.