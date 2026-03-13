Cisterna, riapre il reparto di Radiologia del Poliambulatorio

Riaprirà lunedì 16 marzo il servizio di Radiologia del poliambulatorio di via Monti Lepini a Cisterna di Latina, al termine di un intervento di ammodernamento tecnologico e di riqualificazione degli spazi che punta a rafforzare l’offerta sanitaria territoriale.

L’iniziativa rientra nel programma di potenziamento dei servizi di prossimità promosso dalla ASL di Latina, con l’obiettivo di garantire prestazioni diagnostiche più efficienti e accessibili ai cittadini della provincia. La struttura è stata infatti completamente aggiornata con l’installazione di una nuova apparecchiatura radiologica di ultima generazione, progettata per migliorare sia la qualità delle immagini sia la gestione degli esami.

Il nuovo sistema, dotato di stativo pensile e tecnologia di radiologia digitale diretta, consente l’esecuzione di un’ampia gamma di indagini diagnostiche. Tra queste rientrano le radiografie degli arti inferiori sotto carico e gli studi della colonna vertebrale in ortostatismo, esami particolarmente utili per la valutazione delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. L’apparecchiatura permette inoltre di effettuare tutti gli esami radiologici standard e le principali indagini di diagnostica generale.

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo dispositivo è l’elevata flessibilità di movimento, che consente di adattare facilmente la strumentazione alle diverse esigenze cliniche e alle condizioni del paziente. Il sistema è inoltre completamente computerizzato e integrato con le tecnologie digitali, caratteristica che permette una gestione più rapida ed efficiente degli esami e una qualità molto elevata delle immagini diagnostiche, facilitando il lavoro dei professionisti sanitari e migliorando l’accuratezza delle diagnosi.

L’intervento ha riguardato non solo l’aggiornamento delle dotazioni tecnologiche, ma anche una riqualificazione degli ambienti destinati alla radiologia, con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali e adeguati alle nuove apparecchiature. Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento di circa 190 mila euro proveniente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinato proprio al rafforzamento della sanità territoriale.

La direttrice generale della Asl, Sabrina Cenciarelli, ha sottolineato come l’apertura del servizio rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria provinciale. «Si tratta di un altro importante progresso – ha dichiarato – per essere sempre più vicini ai cittadini e garantire risposte rapide ed efficienti nella presa in carico e nell’assistenza. È un obiettivo strategico che stiamo perseguendo con risultati concreti, migliorando progressivamente la qualità dei servizi sanitari sul territorio».

Soddisfazione per la riattivazione del servizio è stata espressa anche dal sindaco di Cisterna, Valentino Sambucci, che ha evidenziato il valore dell’intervento per la comunità locale. Il potenziamento della radiologia del poliambulatorio rappresenta infatti un servizio fondamentale per i cittadini, che potranno effettuare esami diagnostici senza doversi necessariamente spostare verso altri presidi ospedalieri, con un evidente beneficio in termini di accessibilità e tempi di risposta.

Il servizio di Radiologia sarà operativo all’interno del poliambulatorio di via Monti Lepini dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13.30, e rappresenterà un punto di riferimento per la diagnostica di base e per le esigenze sanitarie del territorio di Cisterna e dei comuni limitrofi.