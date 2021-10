Cisterna, riprendono i corsi di Italiano per stranieri

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid 19, a Cisterna di Latina riprendono le lezioni di lingua italiana L2 rivolte a cittadini stranieri nell’ambito di “PRIMA IL LAVORO – PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel Lazio”, co-finanziato dall’Unione Europea con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 ed attivato in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario LT/1 in partenariato con la Regione Lazio.

Il corso di italiano L2, avviato grazie alla collaborazione con il CPIA di Latina, è totalmente gratuito e si terrà nella sede di Palazzo Caetani. In un’ottica di collaborazione tra gli attori istituzionali coinvolti nel Progetto PRIMA, tale corso prevede, oltre al percorso formativo linguistico, anche alcuni incontri informativi su ricerca del lavoro, servizi territoriali e normativa di riferimento, organizzati dal locale sportello di mediazione culturale “One Stop Shop” in collaborazione con il C.O.L.- Informagiovani comunale.

Le lezioni avranno inizio domani 20 ottobre e si terranno nella sede di Palazzo Caetani – Aula Tullio Levi Civita con il seguente orario settimanale:

– dal lunedì al venerdì ore 16.30 – 19.30

Al termine di questo corso, il CPIA di Latina ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella collaborazione avviata con il Comune di Cisterna di Latina attivando nuovi corsi nelle sedi messe a disposizione dall’ente.

Per informazioni sul corso in fase di riavvio ed eventuali pre-iscrizioni per i percorsi formativi futuri, i cittadini e le cittadine interessati possono rivolgersi allo sportello “One Stop Shop” in Corso della Repubblica n. 186 – 1° piano nel seguente orario:

− giovedì ore 9.00 – 15.00