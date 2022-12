Cisterna, riqualificazione area mercato: progetto da 200mila euro

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, per la riqualificazione dell’area mercatale di viale delle Province a Cisterna. Presenti il sindaco Valentino Mantini, l’assessore al Commercio Emiliano Cerro, il rappresentante dell’Associazione Nazionale Ambulanti Andrea Concetti, il rappresentante della FIVG CISL Michele Casaburi.

Accordo che nasce dall’esigenza, rappresentata dalle associazioni di categoria, di riqualificare l’area mercatale ed a tal proposito il Comune ha elaborato una progettualità presentata alla Regione per poter beneficiare di un finanziamento dell’ammontare di 200mila euro.

Nello specifico il progetto prevede l’adeguamento alle recente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza delle aree per l’esposizione e vendita di prodotti ittici, la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi comuni con la creazione di un’area giochi e relax, di un gazebo info-point, di un’area adibita per la promozione dell’area mercatale di Cisterna attraverso l’implementazione di nuovi servizi per gli utenti e la clientela in cui svolgere servizi, eventi, promozione di prodotti locali.

Il protocollo d’intesa, inoltre, prevede una serie di servizi accessori alla funzionalità dell’area, come l’apertura e chiusura, la gestione dei servizi igienici e delle aree comuni, di cui si faranno carico le associazioni dei commercianti.

”Si tratta di un’importante opportunità per la riqualificazione dell’area mercato di Cisterna – affermano il sindaco Mantini e l’assessore Cerro -. Per la predisposizione della domanda di partecipazione, vi è stata piena sinergia e collaborazione con l’assessorato all’urbanistica, gli uffici dell’Ente e le rappresentanze di categoria degli ambulanti. Tutti uniti nella convinzione che il mercato rappresenti un momento di socialità fondamentale nella vita della nostra comunità ed anche di ritorno economico importante per tutti coloro che operano nel settore.

La partecipazione a questo bando si aggiunge a quella già avvenuta delle reti d’impresa, la cui domanda di partecipazione è stata regolarmente presentata entro i termini di scadenza ad agosto, per le due reti individuate: dei commercianti in sede fissa e delle imprese enogastronomiche di filiera intercomunale.

Ottenere i finanziamenti dedicati nei due bandi è per il Comune di Cisterna importante per veder rilanciata una parte produttiva significativa della città”.