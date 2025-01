Cisterna, riqualificazione in via Einaudi: presto 53 nuovi parcheggi

Saranno 53 i nuovi posti auto a Cisterna di Latina, grazie all’intervento di riqualificazione dell’area di via Luigi Einaudi che prenderà il via il prossimo 3 febbraio. Il progetto prevede un restyling completo dello spazio, quasi raddoppiando la capienza del parcheggio già esistente di fronte al liceo Ramadù (ex Darby) e rendendolo più funzionale e moderno.

L’intervento, della durata di 60 giorni, rappresenta un’importante iniziativa del Comune di Cisterna di Latina, che ha stanziato 135.787 euro per il miglioramento della zona. L’area verrà ripensata per garantire diversi obiettivi: l’implementazione di nuovi stalli auto – 53 appunto in totale – di cui 2 riservati a persone con disabilità, 2 alle donne in gravidanza e 2 dedicati a veicoli elettrici, a favore di una mobilità più sostenibile.

Il progetto prevede inoltre un’attenzione all’ambiente con la realizzazione degli stalli in materiale drenante, mentre l’area di manovra sarà asfaltata per garantire praticità e durata. Una volta completato, il parcheggio offrirà un servizio moderno e attrezzato, contribuendo alla riqualificazione dell’intera zona, anche in vista della prossima realizzazione del parco urbano.