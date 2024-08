Cisterna, Roma Napoli termina 1-0: giornata di sport e sensibilizzazione

Le calciatrici giallorosse confermano, anche a Cisterna, il titolo di campionesse d’Italia della Serie A di calcio femminile aggiudicandosi per 1 a 0 il big match di precampionato contro il Napoli. Ieri lo Stadio Domenico Bartolani di Cisterna ha ospitato uno degli ultimi incontri di allenamento prima del fischio d’inizio del nuovo campionato di Serie A femminile, fissato per il 31 agosto.

Nel rettangolo di giorno l’AS Roma e il Napoli in un’amichevole organizzata dal Comune di Cisterna di Latina – Assessorato allo Sport in collaborazione con la squadra di calcio femminile Cisterna Lady e il patrocinio della FIGC.

Un incontro di sport che è stato anche una grande festa di amicizia e sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria per la donna grazie alla collaborazione con la LILT di Latina.

Un folto pubblico ha popolato, tifato ed esultato al 16esimo quando le giallorosse si aggiudicavano il gol della vittoria andando a segno grazie ad un tu per tu di Valentina Giacinti col portiere dopo un lancio della Linari. In campo le 4 nazionali Giugliano, Linari, Catena e Giacinti.

Ha portato il proprio saluto il sindaco Valentino Mantini, l’assessora allo Sport Gaetana Capasso, il presidente della Cisterna Lady Marco Squicquaro, la presidente della Lilt Latina Nicoletta D’Erme.

Tra il primo e secondo tempo, hanno sfilato le rappresentanze dei vari settori giovanili dello sport cisternese ed è stata presentata la formazione 2024-2025 della Cisterna Lady.

Al termine della partita gli spettatori hanno potuto incontrare, scattare foto e raccogliere qualche autografo con le loro atlete preferite.

«Ringrazio chi ha lavorato con impegno consentendo questa splendida iniziativa – ha detto l’assessore Capasso -. Ringrazio le squadre di Roma e Napoli che hanno accettato l’invito e che ci hanno regalato una partita, già di diritto nella storia della nostra città che per la prima volta in assoluto ha ospitato la Serie A femminile».

«Questo è l’anno in cui Cisterna ospita la “Catena Rosa” della campagna nazionale “Ottobre Rosa” della LILT. Siamo un anello e vogliamo fare la nostra parte nella sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria ma abbiamo voluto affiancare anche un altro tema tristemente noto: quello della violenza sulle donne. Quindi lo sport per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione non solo alla salute ma anche all’educazione, all’amore e al rispetto dell’altro, ad iniziare dalle donne».

– Roma: Lukasova; Thogersen, Linari, Cissoko, Hanshaw; Giugliano, Pandini, Greggi; Dragoni, Giacinti (16′, R.), Haavi.

A disp: Ceasar, Glionna, Soares, Catena, Galli, Troelsgaard, Merolla, Madonn. All: Spugna

– Napoli: Bacic; Banusic, Bellucci, Di Giammarino, Di Marino, Giai, Giordano, Martinovic, Pellinghelli, Pettenuzzo, Skovsen.

A disp: Beil, Beretta, Gianfico, Langella, Moretti, Muth, Nambi, Novellino, Sliskovic. All: Mango