Cisterna saluta don Patrizio Di Pinto: nuovo parroco a Borgo Vodice

Dopo dodici anni alla guida della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, don Patrizio Di Pinto lascia Cisterna per il nuovo incarico a Cristo Re di Borgo Vodice.

In Comune, il sindaco Valentino Mantini, la Giunta e il presidente del Consiglio Quirino Mancini lo hanno ringraziato per il servizio svolto, consegnandogli una pergamena e il Crest comunale in segno di stima.

Arrivato nel 2013 da Latina, don Patrizio ha ricordato il forte legame con la comunità e il lavoro portato avanti, in particolare la collaborazione con la Caritas, che sostiene quotidianamente circa 70 famiglie grazie ai fondi Fead. Ha inoltre ripercorso i 54 pellegrinaggi in Terra Santa che hanno accompagnato il suo ministero.

La comunità parrocchiale lo saluterà ufficialmente domenica 19 ottobre alle 18, al termine della Messa, con un momento conviviale nel salone parrocchiale.