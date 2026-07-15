Cisterna, scagliava sassi contro passanti e forze dell’ordine: arrestato

Una mattinata rocambolesca a Cisterna di Latina, dove un giovane di 25 anni senza fissa dimora, totalmente fuori di sé, ha iniziato a lanciare sassi contro i passanti che, allarmati e infastiditi da questo comportamento, hanno avvisato i carabinieri della stazione locale.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno ricevuto lo stesso trattamento di chi, fino a poco prima, passava di lì per caso, rendendo le operazioni di contenimento ben più difficoltose.

Alcuni degli agenti arrivati in zona sono rimasti feriti. L’uomo è stato poi bloccato e arrestato, mentre i carabinieri rimasti coinvolti nell’aggressione hanno ricevuto le cure del caso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia.