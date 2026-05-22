Cisterna, scappa all’alt della Locale: non aveva la patente, maxi sanzione

Fugge all’alt della Polizia Locale, ma viene rintracciato e denunciato: guidava senza patente e con un’auto non revisionata.

È successo a Cisterna di Latina, durante un posto di controllo della Polizia Locale di Cisterna di Latina lungo la via Provinciale, nell’ambito dei servizi per la sicurezza stradale.

Il giovane, un 19enne del posto, invece di fermarsi all’alt degli agenti ha accelerato cercando di sottrarsi al controllo, dando vita a una fuga pericolosa lungo la strada e mettendo a rischio gli altri automobilisti.

Raggiunto poco dopo grazie all’intervento di una seconda pattuglia, è stato fermato e identificato: dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo era privo di revisione.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa pesante, da oltre 5mila fino a 30mila euro, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per la fuga e la guida irregolare.

Il ragazzo dovrà ora rispondere anche delle violazioni previste dal nuovo Codice della Strada, in particolare per la mancata ottemperanza all’alt degli agenti in condizioni di pericolo.