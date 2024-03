Cisterna, scappa da scuola e sparisce: ritrovato dopo ore dalla Polizia Locale

Sono stati momenti di ansia quelli vissuti a Cisterna dai genitori di un 13enne, che durante l’orario scolastico, ha fatto perdere le sue tracce. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, il ragazzo si è allontanato dall’aula con la scusa di andare in bagno abbandonando così l’istituto.

A ritrovarlo dopo ore e ore sono stati gli agenti della Polizia Locale che, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, lo hanno rintracciato per le strade di Cisterna dove vagava confuso. A lanciare l’allarme è stato il professore che preoccupato dal non ritorno in classe dell’alunno ha capito che qualcosa non andava.

Dunque un incubo terminato con un lieto fine per i genitori dell’adolescente, soprattutto per la mamma del giovane che dopo alcune ore ha potuto finalmente riabbracciare il figlio.