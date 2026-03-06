Cisterna, scatta l’allarme sicurezza: il sindaco Mantini scrive al prefetto

Un’escalation di episodi di microcriminalità sta scuotendo la serenità dei residenti di Cisterna. Dai furti nelle periferie alle aggressioni in pieno centro, la soglia della tolleranza è stata superata, spingendo il primo cittadino, Valentino Mantini, a richiedere un intervento urgente da parte dello stato.

In una lettera formale indirizzata al prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il Sindaco ha delineato un quadro preoccupante della situazione sicurezza in città, citando episodi specifici che hanno destato particolare scalpore tra la cittadinanza.

Nella missiva, Mantini ricostruisce i fatti più gravi avvenuti di recente, sottolineando la violenza e la spregiudicatezza dei malviventi:

“Un uomo è stato ferito nei pressi del punto di assistenza territoriale con un fendente al collo poiché, accerchiato da alcuni malviventi, si era rifiutato di consegnare il proprio cane. Precedentemente nei pressi della stazione ferroviaria, un altro uomo era stato raggiunto da malviventi che gli avevano strappato una collana d’oro approfittando della confusione dei passeggeri in attesa del treno diretto verso la capitale. In una delle nostre centralissime piazze, invece, si sono registrate risse anche in pieno giorno e non esclusa sospetta attività di spaccio di sostanze stupefacenti; il tutto ha generato preoccupazione da parte dei commercianti. Altre segnalazioni avevano riguardato furti nelle abitazioni delle zone meno centrali e più periferiche di Cisterna, con la necessità di contrastare reati predatori che continuano ad ingenerare ansia e inquietudine tra i residenti”.

Il sindaco ha ribadito la necessità di una risposta ferma e coordinata tra le forze dell’ordine per evitare che il senso di abbandono e di insicurezza si radichi ulteriormente nel tessuto sociale.

“Come sindaco di Cisterna, ho l’obbligo di non sottrarmi a questo grido d’allarme che proviene dalla mia comunità e reclamare tutte le misure possibili di contrasto a tali fenomeni. Alla luce degli episodi descritti affinché non degenerino e non accrescano la percezione di insicurezza nella cittadinanza, chiedo al prefetto di Latina di voler intraprendere ogni ulteriore iniziativa opportuna, non esclusa la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

L’obiettivo dell’amministrazione è ora quello di ottenere un potenziamento dei controlli e una presenza più capillare sul territorio, per restituire tranquillità sia alle zone centrali che alle aree periferiche colpite dai furti.