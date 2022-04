Cisterna, scuola Giovanni Cena: la bonifica delle classi dopo l’atto vandalico

E’ arrivata una ferma condanna unanime delle istituzioni per l’atto vandalico presso la scuola Giovanni Cena a Cisterna, dove ignoti hanno fatto irruzione in alcune classi, le hanno messe a soqquadro, hanno rotto, tra l’altro, i vetri delle finestre e i sanitari dei bagni, hanno gettato nel cortile banchi e sedie.

Questa mattina operazione di sanificazione e bonifica della Cisterna Ambiente, per mettere in sicurezza le classi danneggiate. “Faremo in modo che i bambini rientrino a scuola da domani, come da calendario, e per questo ci siamo attivati prontamente” hanno dichiarato congiuntamente, dopo il sopralluogo on i responsabili dell’ufficio tecnico, il sindaco Valentino Mantini, l’assessore alla scuola Emanuela Pagnanelli e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli.