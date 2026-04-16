Cisterna si conferma “Dama Polis”: assegnati i titoli regionali scolastici 2026

Trionfo per il Galilei-Sani di Latina e per le scuole di Cisterna. Ora lo sguardo è rivolto alle finali nazionali di Misano Adriatico.

Grande successo per la fase regionale del Trofeo Dama a Scuola 2026, svoltasi mercoledì 15 aprile presso il Centro Polivalente San Valentino. L’evento, patrocinato dal Comune di Cisterna e gestito in collaborazione con la Cooperativa Sociale Astrolabio, ha visto la partecipazione di numerosi istituti provenienti da tutta la regione, pronti a contendersi l’accesso alle finali nazionali.

Sotto il profilo sportivo, l’IIS Galilei-Sani di Latina (guidato dal prof. Alberto Oliviero) ha dettato legge portando a casa uno straordinario tris di successi nelle categorie Dama Italiana Juniores e Dama Internazionale (Allievi e Juniores).

Ottima performance anche per i padroni di casa del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù, che hanno conquistato il titolo regionale nella categoria Allievi Dama Italiana, grazie alla preparazione curata dalle prof.sse Marra e Leonardi.

Tra le “migliori damiere” del torneo spiccano i nomi di:

• Giorgia Senesi (Liceo Majorana LT) e Gennaro Ponziani (Liceo Majorana LT) per gli Allievi.

• Alessia Pavone (Galilei-Sani LT) e Andrea De Paris (Galilei-Sani LT) per gli Juniores.

Nel pomeriggio la scena è stata dominata dai più giovani. Gli istituti comprensivi di Cisterna hanno confermato una tradizione vincente, in particolare l’IC Dante Monda (Dama Italiana elementari) e l’IC Plinio il Vecchio (Dama Internazionale e Italiana medie).

Degne di nota le “new entry” che hanno subito centrato la qualificazione: l’IISS Cesare Battisti di Velletri, l’IC Castro dei Volsci e l’IC Velletri Sud Ovest.