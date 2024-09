Cisterna, si estende la raccolta porta a porta: raggiunti stadio e mercato

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta si espande a Cisterna di Latina, raggiungendo l’area dello stadio Bartolani, il mercato e prossimamente la zona artigianale. Nei giorni scorsi è stata avviata la rimozione delle isole ecologiche non più funzionanti, come preannunciato, per consentire l’estensione del servizio. Le zone interessate comprendono tratti di via Aprilia, via Lombardia e via delle Province.

In parallelo, i residenti delle aree coinvolte, tra cui via Gugliemo Marconi e via Enrico Fermi, stanno ricevendo lettere informative nelle loro cassette postali, propedeutiche alla consegna dei kit per la raccolta differenziata. Anche nella zona industriale sono iniziati i sopralluoghi per l’avvio del porta a porta e la rimozione dei cassonetti stradali.

Oltre alla gestione dei rifiuti, proseguono anche gli interventi di manutenzione del verde pubblico. Dopo aver interessato le scuole comunali, dal 9 al 21 settembre, lo sfalcio e la pulizia di marciapiedi e aiuole riguarderanno il quartiere San Valentino, estendendosi poi all’area del mercato e alla zona artigianale entro fine mese.

“La raccolta differenziata a Cisterna sta cambiando passo – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’Ambiente, Lino Del Prete – e per questo ringraziamo gli operatori di Cisterna Ambiente e i cittadini per la loro collaborazione e il senso civico dimostrato”.