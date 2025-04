Cisterna, si filma con la pistola su Tik Tok: scatta l’indagine e viene arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani di Cisterna di Latina, di 30 e 32 anni, trovati in possesso di droga e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’operazione è scattata dopo un’attenta attività di monitoraggio online da parte degli investigatori del Commissariato locale.

A far scattare le indagini è stato un video pubblicato su TikTok, in cui uno degli arrestati esibiva una pistola semiautomatica e un caricatore con munizioni. Un dettaglio che ha insospettito gli agenti, spingendoli a verificare se l’uomo detenesse armi in casa.

La perquisizione ha portato al sequestro di 101,56 grammi di marijuana, suddivisa in involucri di carta stagnola e vasetti, oltre a bilancini di precisione, nastro isolante e un coltellino intriso di droga. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto una pistola scacciacani nera, priva del tappo rosso, con canna occlusa e un caricatore vuoto, insieme a sette cartucce a salve da 9 mm.

Di fronte a prove così evidenti, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso e posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.