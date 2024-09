Cisterna si rifà il look, al via i lavori per la nuova scalinata nel centro storico

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della scalinata che congiungerà il borgo storico di Cisterna con viale America. Si tratta della scalinata in travertino, della lunghezza di circa 35 metri, che verrà realizzata tra via Giordano Bruno e viale America prospiciente l’ufficio postale centrale e che ospiterà anche aiuole e verde pubblico andando a riqualificare quella porzione di area urbana, oltre che essere di connessione tra le due zone attualmente alquanto a se stanti della città.

Per consentire una discesa più ampia e comoda, la pista ciclabile si sposterà in avanti di un po’ rispetto all’attuale tracciato andandosi ad allineare ai tratti precedenti così da formare un percorso rettilineo lungo tutto viale America.

Dopo il rifacimento del fondo delle vie e piazze, la realizzazione della scalinata andrà a completare gli interventi strutturali previsti dal piano di recupero e valorizzazione degli spazi comunali del centro storico, come la piazza dei giochi a terra (piazza V. Emanuele) e quella della lettura con le panchine parlanti (piazza De Bonis), dando il via alla serie di rifiniture e di installazione degli elementi di arredo e decoro quali il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di sedute, la creazione di zone di incontro e d’ombra.

Inoltre gli interventi di riqualificazione delle strade selciate hanno comportato anche il completo rifacimento della rete fognaria e idrica carente di rinnovo strutturale da circa venti anni.

“Grazie al fondo Pnrr pari a 1.045.000,00 euro, stiamo finalmente intervenendo per la riqualificazione e il decoro degli spazi pubblici della cosiddetta Cisterna Vecchia – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli –. Dopo essere intervenuti su Piazza Caetani, Piazza Santi Pietro e Paolo, l’area compresa tra via Garibaldi, via Carlo Alberto e via dell’Anello, ora si va a realizzare l’opera che probabilmente è di maggior impatto e riqualificazione, vale a dire la scalinata tra via Giordano Bruno e viale America. L’obiettivo è anche quello di dare impulso ad una riqualificazione dei vari immobili privati, spesso frammentati in tante proprietà, così da riqualificare tutto il borgo e farlo rinascere a nuova vita”.