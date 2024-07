Cisterna, si terranno nel Tempio Sikh di Cerciabella i funerali di Satnam Singh

Si terranno nel tempio sikh di Cerciabella, nel comune di Cisterna, i funerali di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano deceduto a Latina a seguito di un incidente avvenuto in un’azienda agricola, dopo essere stato abbandonato dal datore di lavoro.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, durante il consiglio comunale dell’11 luglio, che è iniziato con un minuto di silenzio in memoria di Singh. “La cerimonia funebre sarà organizzata dall’amministrazione di Cisterna,” ha dichiarato il sindaco, “ma la data non è stata ancora stabilita in attesa dell’arrivo dei familiari del giovane dall’India.”

Il Ministero degli Esteri italiano sta lavorando per facilitare il viaggio dei familiari di Singh. In una lettera ai sindacati, il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che l’ambasciata italiana a New Delhi ha avviato le procedure per rilasciare rapidamente i visti necessari. “L’ambasciata è in costante contatto con i parenti e il presidente della comunità Sikh per assisterli nelle procedure di richiesta del visto,” ha detto Tajani. “Un visto è già stato rilasciato alla sorella della vedova, che si trova in Italia accanto a Soni dal 28 giugno scorso.”

L’intervento delle autorità italiane e della comunità locale sottolinea l’importanza di rendere omaggio a Satnam Singh e di assicurare che i suoi familiari possano partecipare alle esequie. La comunità di Cisterna e la comunità Sikh in Italia restano unite nel dolore e nella solidarietà verso la famiglia di Singh in questo momento difficile.