Cisterna solidale: nuovo mezzo alla protezione civile

La consegna ufficiale del nuovo Fiat Doblò XL, pensato per il trasporto di persone con disabilità, ha avuto luogo questa mattina in piazza XIX Marzo davanti a istituzioni, volontari e cittadini. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Progetti del Cuore, segna un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi sociali del territorio.

Prima del taglio del nastro, il veicolo è stato benedetto da Don Fabrizio, gesto che ha suggellato l’avvio del nuovo servizio. Alla cerimonia erano presenti la presidente della Fondazione, Annalisa Minetti, il sindaco Valentino Mantini e il presidente della Protezione Civile “Mauro Zappaterreni”, Sandro Leva.

Il Doblò XL, con allestimento specifico per utenti con mobilità ridotta, è affidato in comodato d’uso gratuito per quattro anni alla Protezione Civile, che lo integrerà nelle proprie attività di supporto alla popolazione. Il progetto si è potuto concretizzare grazie al contributo di numerose imprese locali e al patrocinio del Comune di Cisterna.

Il sindaco ha voluto ricordare come l’iniziativa confermi una collaborazione preziosa per il territorio:

“Ringraziamo la Fondazione per aver scelto Cisterna, una prima volta nel 2021 e, visto il successo dell’iniziativa in termini di adesione e di utilizzo solidale del mezzo, per essere tornata oggi dotandoci di un nuovo, più efficiente veicolo. Il mezzo sarà dedicato al settore sociale e in particolare alle fasce più fragili della nostra comunità. Ringrazio la Protezione Civile che conferma come l’associazionismo sia sempre pronto ad affiancare i servizi del nostro Comune con un impegno forte e costante. Grazie anche alle tante attività economiche che hanno sostenuto il progetto, simbolo concreto di una comunità che sa fare rete e mettere al centro la solidarietà”.

Nel corso dell’evento, Annalisa Minetti ha sottolineato le motivazioni che l’hanno spinta ad aderire alla Fondazione:

“Ho scelto di rappresentare Progetti del Cuore – ha detto Annalisa Minetti – perché fin da piccola ho conosciuto il dolore in famiglia, ma i nostri genitori ci hanno insegnato che insieme si possono avere speciali abilità. La più importante sono le risorse umane, il poter condividere e sostenerci. La più grande abilità speciale è il cuore. Sono onorata oggi di essere a Cisterna per dare vita a un nuovo Progetto del Cuore.”

A rendere possibile il nuovo servizio è stato il sostegno di una lunga lista di aziende del territorio, che hanno aderito al progetto con convinzione.