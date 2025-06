Cisterna, spacciatore di shaboo fermato in bici dalla polizia

Era in sella ad una bicicletta quando, alla vista di una pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione. Quel gesto non è sfuggito agli agenti della volante di Cisterna, che conoscevano bene l’uomo: un cittadino filippino con precedenti legati allo spaccio di shaboo, una metanfetamina potentissima e pericolosa.

Fermato per un controllo, ha subito consegnato spontaneamente una piccola quantità di droga. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione domiciliare. Nell’appartamento, sono stati rinvenuti altri 5 grammi della stessa sostanza, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La shaboo, venduta in piccoli cristalli simili a schegge di vetro, è una droga sintetica dagli effetti devastanti, spesso associata a stati di psicosi nei consumatori.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida.