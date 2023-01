Tratti in arresto due uomini indiani, residenti a Cisterna, dopo essere stati trovati in possesso di 75,30 grammi di bulbo di papavero da oppio essiccato, in parte già polverizzata pronta per essere venduta.

A seguito dell’arresto i due predetti sono posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.

Continua l’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Reparto Territoriale Carabinieri.