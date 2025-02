Cisterna, sparge la cocaina in auto per sfuggire al controllo

I Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 49 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, fermavano un veicolo alla cui guida vi era il 49enne.

Nella circostanza, l’indagato, scendendo dall’autovettura, cercava di disfarsi di una dose di sostanza stupefacente, dapprima rompendo il materiale in cui era raccolta e poi cospargendo per terra la sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma riuscivano a recuperare parte della sostanza e dagli accertamenti, tale materiale è risultata sostanza stupefacente di tipo “cocaina”.

Proseguendo le verifiche, il soggetto sottoposto a controllo dai Carabinieri si è rifiutato di sottoporsi al drug test al fine di verificare l’eventuale stato di alterazione. Pertanto, è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno affidato a terza persona l’autovettura e hanno altresì segnalato il 49enne alla competente Prefettura quale assuntore della sostanza stupefacente.