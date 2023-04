Cisterna, stop ai lavori sul Moscarello: ci sono troppi ordigni bellici

I lavori al ponte Moscarello, importante snodo per il traffico che dai borghi nord di Latina porta a Cisterna di Latina, sono stati interrotti sul nascere. Iniziati gli scavi, gli operatori che erano al lavoro, hanno infatti notato alcuni ordigni bellici emersi dal suolo. Immediatamente sono stati allertati gli specialisti artificieri che, dopo ulteriori analisi del sottosuolo, hanno evidenziato come nel fossato fossero presenti centinaia di granate inesplose eredità delle furibonde battaglie che avevano insistito in quella zona tra alleati e tedeschi subito dopo lo sbarco di Anzio, durante la Seconda Guerra Mondiale. I lavori sono stati per questo interrotti in attesa della messa in sicurezza dell’area.